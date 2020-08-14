Курган, 14 августа, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в 2019 году получил доход в 4,185 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

За 2018 год Вадим Шумков сообщал о доходе в 12,2 млн рублей.

В собственности главы Зауралья в 2019 году задекларирован земельный участок в 12,5 соток и жилой дом на 35,8 кв. м. В пользовании губернатора Зауралья находятся квартира площадью 73,8 кв. м, два земельных участка на 12 и 17 соток, два жилых дома 342,4 и 44,1 кв. м, а также гостиничный номер в 193,9 кв. м.

Супруга губернатора Курганской области задекларировала в 2019 году доход в 92 копейки. При этом в её собственности есть автомобиль BMW X5, земельный участок и жилой дом, а также квартира на 31,5 кв. м. Отметим, что жена главы Зауралья в 2018 году задекларировала 500 тыс. рублей дохода.