Екатеринбург, 14 августа, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Детские дошкольные учреждения Свердловской области намерены открыть 1 сентября 2020 года. Об этом заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов на брифинге.

Tolstova Olga Детский сад

Сейчас детские сады работают в режиме дежурных групп или с наполняемостью в 50% от общего числа воспитанников.

«Сейчас проводится опрос родителей, чтобы понять их необходимость выходить на работу в организации», — сказал Биктуганов.

Министр добавил: согласно планам, с 1 сентября 2020 года планируется начать работу детских садов в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, школы региона тоже начнут работу в стандартном режиме с 1 сентября.