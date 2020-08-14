Пекин, 14 августа, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Китае существенно замедлились темпы снижения объемов инвестиций в основные производственные фонды; в годовом исчислении спад за семь месяцев — с января по июль — составил 1,6%, в то время, как в первом полугодии, то есть за шесть месяцев, с января по июнь — 3,1%. Из это следует резкая стабилизация положения дел в инвестиционной сфере в июле, что связывается с завершением эпидемии коронавируса и восстановительным ростом деловой активности в экономике. Об этом 14 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Андрей Грук ИА Красная Весна Китайские юани

В абсолютных цифрах основные производственные фонды в КНР в июле достигли почти 33 трлн юаней (около 4,75 трлн долларов). При этом наблюдается серьезная разница в динамике государственных и частных инвестиций. В то время, как первые в указанном периоде выросли на 3,8%, вторые продолжили падение, составившее 5,7%.

В ГСУ отмечают, что капитальные вложения в основные фонды включают капитал, инвестированный в инфраструктуру, машиностроение, недвижимость и другие физические активы.