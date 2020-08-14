Ярославль, 14 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил выпускников, получивших 100 баллов на едином государственном экзамене по нескольким предметам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Встреча прошла в режиме онлайн.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«В этом году у нас в области 107 стобалльных работ, в 2019-м таких было только 80. Так что вы задали высокую планку для нынешних 11-классников. На этот раз ЕГЭ стал настоящей проверкой на прочность. Онлайн-уроки, сдача экзаменов в непривычных условиях, сложная эпидемиологическая обстановка — это только малая часть того, с чем столкнулись выпускники. Даже несмотря на это, вы сумели продемонстрировать свои знания. Горжусь и восхищаюсь вами!», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава региона поблагодарил учителей и родителей за подготовку выпускников к экзаменам. Во встрече приняли участие десять юношей и девушек из Ярославля, Углича, Переславля-Залесского и Рыбинска, а также заместитель председателя правительства области Роман Колесов и директор департамента образования Ирина Лобода.

Yarregion.ru Встреча с выпускниками

Общение проходило в свободной форме. Дмитрий Миронов рассказал о своих любимых школьных предметах — истории, географии и литературе. Выпускники сообщили, что собираются поступать в вузы Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга.

«Возвращайтесь в Ярославскую область. Ваши знания, навыки нужны региону, — сказал Дмитрий Миронов. — Желаю вам здоровья и удачи! В добрый путь!»

В завершение встречи Дмитрий Миронов поблагодарил ребят за интересную беседу и попросил всегда помнить про малую родину.