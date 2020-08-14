Красноярск, 14 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс за 2019 год заработал 22 561 086,84 рубля (22,56 млн).

Krskstate.ru Александр Усс

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте краевого правительства, Уссу принадлежат четыре земельных участка (174 178 кв. м, 2357 кв. м, 47 307 кв. м и 775 кв. м), два жилых дома (324,2 кв. м и 643,9 кв. м), четыре дачных дома (53 кв. м, 308 кв. м, 65 кв. м и 78 кв. м), хозяйственное сооружение площадью 114 кв. м и нежилое здание площадью 327,8 кв. м. У Усса также есть легковой автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у главы региона имеется земельный участок площадью 6960 кв. м.

Супруга губернатора заработала за 2019 год 17 060 364,38 рубля (17,06 млн). Ей принадлежат три земельных участка (3795 кв. м, 700 кв. м и 71 217 кв. м), жилой дом площадью 1074,5 кв. м, две квартиры (167,8 кв. м и 162,4 кв. м), гараж, гараж-бокс, два машиноместа, три нежилых помещения (345,6 кв. м, 285,2 кв. м, 325,9 кв. м), нежилое здание площадью 920,9 кв. м, баня, легковые автомобили Land Rover Range Rover и Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А, прицеп ЛАВ 81 017. В пользовании у супруги Усса имеются земельные участки площадью 354,5 кв. м и 3431 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год Александр Усс заработал 21,95 млн рублей, его супруга — 18,93 млн.

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