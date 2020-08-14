Оренбург, 14 августа, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер заработал в 2019 году 202 154 500,59 рубля. Информация о его доходах и имуществе размещена на официальном сайте регионального правительства.

Zaksob.ru Денис Паслер

По итогам 2018 года его доход составил 234 106 883,27 рубля. Таким образом, за год глава Оренбургской области потерял в доходах почти 32 млн.

В собственности у него значатся два участка земли (936 и 1829 квадратных метров), жилой дом площадью 555,1 кв. метра и «иное недвижимое имущество» площадью 177,9 кв. метра. Из транспортных средств он имеет два прицепа и снегоход. А у несовершеннолетнего ребёнка главы региона есть квартира площадью 267,3 кв. метра.