Москва, 14 августа, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Москве в течение нескольких дней будут закрыты несколько станций Сокольнической линии метрополитена. Об этом сообщили 14 августа в департаменте транспорта столицы.

Stroi.mos.ru Станция «Коммунарка» Московского метрополитена

«С 15 по 19 августа будут закрыты станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии», — говорится в информации.

Пассажирам предлагают воспользоваться автобусами компенсационных маршрутов. Откроются станции утром 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на южном участке красной ветки проводятся работы по укладке бесстыкового пути. Южные станции Сокольнической линии были открыты чуть более года назад, в 2019 году. Однако в процессе эксплуатация была выявлена необходимость проведения ремонтных работ.