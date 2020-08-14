Ярославль, 14 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Тренировочная игра по следж-хоккею для детей с ограниченными возможностями прошла на льду ярославского Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею. Игра состоялась по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Участие в ней приняли десять ярославских ребят и команда «Полярные волчата» из Москвы.

Yarregion.ru

Мастер-класс для детей провели руководитель «Полярных волчат» Алексей Гниленков и кандидат в мастера спорта, игрок сборной России по следж-хоккею в 2009—2013 годах Александр Любимов.

«Хоккей в Ярославской области — один из самых популярных и любимых видов спорта. Многие наши мальчишки мечтают стать профессиональными игроками. Для них в регионе работают спортивные школы, в детско-юношеских хоккейных командах занимаются более двух тысяч ребят. Мы хотим дать возможность попробовать себя в этом спорте и детям с ограниченными возможностями здоровья. Следж-хоккей поможет социальной и физической реабилитации ребят с инвалидностью. Поэтому в перспективе обсудим возможность создания детской команды по этому виду спорта. Пусть ребята чувствуют, что нет никаких границ, они могут развиваться, участвовать в соревнованиях и побеждать», — прокомментировал игру губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Накануне тренировки членов ярославской команды обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии. Они изучили функциональное состояние организма подростков в покое и при физической нагрузке, чтобы дать рекомендации.

«Мне кажется, что сегодня состоялся прекрасный праздник, потому что благодаря инициативе Дмитрия Миронова все взрослые взялись за руки, чтобы наши дети не пропали поодиночке. Спорт — это прекрасное дополнительное средство реабилитации, он дает возможность почувствовать себя полноценным человеком. Среди этих ребят может быть паралимпийский чемпион нашей прекрасной России, который сможет подняться на пьедестал,» — сказала директор центра, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева.

Следж-хоккей, или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Он входит в программу зимних Паралимпийских игр.