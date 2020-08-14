Киев, 14 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Крым, с точки зрения Киева, является «коронавирусным адом».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Об этом он сказал сегодня, 14 августа, в интервью «Украинскому радио», комментируя введенный правительством Украины запрет на въезд и выезд из Крыма для предотвращения распространения COVID-19.

При этом Кулеба также признал, что достаточно много украинцев предпочитают отдыхать в Крыму.

«Мы видим, как туристический сезон входит в пиковую фазу… и буквально ежедневно росло число граждан, которые двигались с материковой территории Украины в Крым с целью отдыха. Эти люди в буквальном смысле направлялись в «коронавирусный ад» и максимально создавали для себя риски заболеваний», — сказал он.

Кулеба настаивает, что при принятии решения о запрете въезда-выезда в Крым правительство Украины руководствовалось «исключительно соображениями защиты здоровья граждан». Он призвал «спокойно относиться» к критическим высказываниям России по поводу данного решения.

ИА REGNUM напоминает, что решение правительства Украины о блокировании Крыма было принято 8 августа. Согласно тексту документа, пропускать намерены только отдельные категории граждан при соблюдении определенных условий. Решение было критически воспринято даже лояльными нынешней власти политиками, которые заявили, что оно лишает украинцев возможности пользоваться правами, гарантированными конституцией и законами.