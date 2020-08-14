Киев, 14 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны принимать меры личной безопасности в связи с обновлениями коронавирусных антирекордов.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил сегодня, 14 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский отметил, что последние данные свидетельствуют о том, что страна в настоящий момент находится «на грани второй волны».

«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса… Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина… минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что за последние дни на Украине несколько раз было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом. Накануне, 13 августа, в стране были установлены сразу два антирекорда— 1732 новых случая болезни и 330 госпитализаций за сутки. Глава минздрава Украины заявил, что «коронавирусная» ситуация в стране очень напряженная, особенно в некоторых регионах.