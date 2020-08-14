Оренбург, 14 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области заключённые колонии №8 подозреваются в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Речь идёт о двоих осуждённых. Следователи считают, что они хотели получить средства мобильной связи, и для этого подкупили инспектора отдела охраны. Размеры взяток составили соответственно 20 тыс. и 30 тыс. рублей.

Сейчас идёт расследование. Проводится сбор доказательств.