Москва, 14 августа, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Клиенты Сбербанка продолжат получать информацию о денежных переводах с помощью sms в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Дарья Драй ИА REGNUM Офис Сбербанка

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме», — говорится в релизе банка.

Отмечается, что таким способом информирования пользуются менее 3% клиентов Сбербанка, а вводить новые тарифы и комиссии за такой способ информирования не планируется.

Там также напомнили, что большинство клиентов банка уже перешли на модель информирования об операциях со счетами в сервисе «Сбербанк Онлайн». Как отметили в пресс-службе, данный способ «более удобен и безопасен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк ввёл плату за sms и push-уведомления о денежных операциях клиентов.