Москва, 14 августа, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Москве вечером 14 августа ожидаются пробки до восьми баллов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«Долгожданная пятница, а это значит — на дорогах традиционные пятничные пробки», — отметили в департаменте.

Согласно прогнозу, вечером ожидаются пробки в семь-восемь баллов.

После 20:00, по сведениям департамента, столичные дороги станут свободнее. Поэтом всем, у кого есть возможность переждать вечерний час пик, советуют немного задержаться с поездкой. Также в качестве альтернативы в департаменте предлагают воспользоваться услугами городского общественного транспорта.