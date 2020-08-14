Калуга, 14 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 человек за последние сутки, сообщает 14 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 598 положительных тестов. 1 тыс. 224 человека находятся на лечении, 6 тыс. 316 человек выздоровел, 58 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (285), в Обнинске (148), в Боровском районе (133), в Людиновском районе (108), в Жуковском районе (70) и Малоярославецком районе (67).