Киев, 14 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Украина заинтересована в использовании израильской вакцины от коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что за минувшие сутки на Украине зафиксирован очередной антирекорд по числу новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение дня, 13 августа, на Украине зафиксировали 1732 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом