Омск, 14 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Омской области коронавирус выявлен у 106 человек, за весь период — у 8281, сообщили ИА REGNUM 14 августа в оперштабе региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Очередь из автомобилей скорой помощи у Диагностического центра в Омске

Выздоровели 108 человек. За всё время число выздоровевших достигло 5243.

За сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 116.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Омской области было выявлено 8175 носителей коронавируса.