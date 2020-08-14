Москва, 14 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. На сегодняшний день президенту РФ Владимиру Путину доверяют 65,1% жителей России. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,1% респондентов, Михаилу Мишустину — 52,2%, Владимиру Жириновскому — 29,9%, Геннадию Зюганову — 25,7%, Сергею Миронову — 23,7% опрошенных», — говорится в сообщении.

При этом аналогичный показатель за неделю с 3 по 9 августа 2020 года составил 60,3%.