Кемерово, 14 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Кемерове на строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» сегодня вечером, 14 августа, произошел пожар. Возгорание произошло около 18:00 (время местное).

Телеграм-канал «Цивилев. Live» В Кемерове на стройплощадке ледового дворца «Кузбасс» произошел пожар

«Во время проведения сварочных работ искра попала на подложку напольного покрытия первого этажа из пенопласта. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется». — сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Напомним, ранее кемеровские власти увеличили расходы на строительство ледового дворца «Кузбасс» и спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Общий объём инвестиций в ледовый дворец составит 8 млрд рублей, спорткомплекс — 7,99 млрд.