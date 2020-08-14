Болхов, Орловская область, 14 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Мошенницу, обманувшую 32 человек на общую сумму более 3,2 млн рублей, будут судить в Болховском районе Орловской области, сообщила ИА REGNUM 14 августа старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

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Как считает следствие, женщина в 2018 — 2019 годах, фактически не являясь сотрудником, предоставляла агентские услуги организации по поиску и привлечению клиентов. Обвиняемая, согласно материалам дела, вводила в заблуждение граждан, оформляла на их имя договоры займа, обещая, что сама выплатит деньги по договорам, однако на самом деле забирала деньги себе. В общей сложности от ее действий пострадали 32 человека, общий размер причиненного ущерба превысил 3,2 млн рублей.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу, оно передано в Болховский районный Орловской области для рассмотрения по существу.