Москва, 14 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Рубль 14 августа держался молодцом, но только до обеда, а во второй половине дня настроения на площадке изменились с точностью до наоборот, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Доллар повышается и торгуется по 73,36 руб., продолжая закрепляться в пределах 73−75 руб. Евро стоит 86,60 руб., евровалюта сохраняется в границах 86−88 руб.

С одной стороны, нефть выглядит очень неоднозначно, хотя баррель нефти марки Brent в рамках $44−45,50 для рубля вполне нейтрален.

Остаются открытые вопросы со спросом, который не растет, зато предложение, похоже, начинает расширяться.

С другой стороны, рубль на этой неделе торговался вполне себе ровно, сейчас пришло время учесть внешние факторы и «подогнать» курс российской валюты под них.

На самом деле, если сделать шаг назад, отлично видно, что в валютной секции давно ничего не меняется, идут колебания внутри проторгованных диапазонов и не более того», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар и евро растут синхронно