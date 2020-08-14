Иерусалим, 14 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси за поддержку мирного соглашения между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном канцелярией главы израильского правительства 14 августа.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

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"Благодарю президента Египта ас-Сиси и правительства Омана и Бахрейна за поддержку исторического мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое расширяет круг мира и пойдёт на пользу всему региону», — отметил Нетаньяху.

Также слова благодарности премьер-министр направил в адрес посла Израиля в США Рона Дермера «за помощь в заключении исторического мирного договора с ОАЭ».

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«Он работал без огласки, с большой решимостью и профессионализмом со своим эмиратским коллегой и командой Белого дома, чтобы добиться этого. Государство Израиль благодарно Вам», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение. По словам главы Белого дома, оно способно привести к полной нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал эту сделку «исторической» для Израиля. Правительство Бахрейна приветствовало мирное соглашение между ОАЭ и Израилем. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в качестве ответа на это соглашение турецкие власти могут отозвать своего посла из Абу-Даби.