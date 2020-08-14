Кострома, 14 августа, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Действующий депутат Костромской областной думы, член фракции КПРФ Надежда Шелепова приняла решение вступить в ряды партии «За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе политического объединения.

Надежда Шелепова

«Я искала партию, и нашла подходящий для себя вариант. Я продолжу работать над темой здравоохранения, материнства и детства, образования уже не в качестве депутата, но в качестве члена партии «За правду». Это те направления, которые касаются меня в первую очередь как женщины и как врача» — прокомментировала своё решение Надежда Шелепова.

Отметим, что Шелепова не является кандидатом в депутаты на выборах в областную думу седьмого созыва. Политик баллотировалась в законодательное собрание региона в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10, но ей было отказано в регистрации.

В Костромской области Шелепова известна как единственная женщина-депутат облдумы шестого созыва и заведующая детской поликлиникой №5 в Костроме. В думе политик курирует вопросы здравоохранения, социальной политики и занятости населения.

Отметим, что ранее Надежда Шелепова являлась членом партии КПРФ, но была исключена из неё в 2016 году вместе с однопартийцем Вячеславом Головниковым. Основанием для этого по утверждению коммунистов послужило грубое нарушение устава и подрыв авторитета партии. Несмотря на исключение из партии, юридически Шелепова состоит во фракции коммунистов в законодательном собрании региона.