Архангельск, 14 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отметил во время встречи с врио губернатора Архангельской области высокий темп роста безработицы в регионе.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

«У нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране. Поэтому до тех пор, пока эти новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались без работы временно», — сказал президент.

Глава государства отметил, что предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы у области есть.

«Потому что у вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство растёт. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и её нужно эффективно использовать», — заявил глава государства.

Напомним, за пять месяцев текущего года в Архангельской области безработными были признаны 16 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский объяснил президенту падение строительной отрасли в регионе пандемией коронавируса и заявил, что область не сможет выполнить годовой план по вводу коммерческого жилья.