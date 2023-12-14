Уфа, 14 августа, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Шесть новых кинозалов откроется в Башкирии в рамках национального проекта «Культура». Об этом 14 августа сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

По сообщению пресс-службы ведомства, федеральный фонд поддержки российской кинематографии утвердил получателей субсидии для оснащения современным оборудованием кинозалов в населённых пунктах России с численностью населения до 500 тысяч человек. В результате в Башкирию будет направлено 29,99 млн рублей. На эти средства оснастят современным оборудованием шасть кинозалов: два кинозала в г. Давлеканово и по одному в селах Стерлибашев, Раевский, Иглино, Чекмагуш,.

Отмечается, что при этом сотрудники кинотеатров должны выполнять обязательные условия: показывать фильмы российского кинопроизводства в объеме не менее половины от числа киносеансов, а также осуществлять регулярный показ фильмов.