Москва, 14 августа, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Отказ от распространения Израилем своего суверенитета на части территорий, расположенных на Западном берегу реки Иордан, является важным элементом между израильской стороной и ОАЭ. Об этом 14 августа сообщается в официальном комментарии МИД России, обнародованном пресс-службой ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«<…> мы обратили внимание на то, что в соответствии с упомянутым трехсторонним заявлением Израиль приостановит распространение своего суверенитета на части территорий оккупированного Западного берега р. Иордан. Считаем это важным элементом, поскольку подобные планы были ключевым препятствием на пути к возобновлению прямых палестино-израильских контактов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в случае реализации планов по распространению суверенитета Израиля на данные территории, произошел бы демонтаж перспектив создания «жизнеспособного, целостного, территориально непрерывного палестинского государства».

Кроме этого, обращается внимание на то, что палестинская проблема была и остается центральной в поисках мира на Ближнем Востоке и без ее решения не удастся достигнуть стабильности ни в отношениях между Израилем и Палестиной, ни во всем данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 августа, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль при посредничестве США заключили мирное соглашение и объявили о возобновлении дипломатических отношений.