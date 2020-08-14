Москва, 14 августа, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Ужесточить правила выдачи рабочих виз мигрантам хотят большинство жителей России (59%). Такие данные приводит рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Читайте также: 71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ

Затруднились ответить, стоит ли это делать 26% опрошенных. Чаще предлагают ужесточить правила выдачи рабочих виз мигрантам мужчины, чем женщины — 65% против 53%.

С увеличением возраста увеличивается число тех, кто поддерживает предложение Дмитрия Медведева: среди молодежи до 24 лет таких 42% и среди людей старше 45 лет 68%.

Опрос проведен 6—8 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 338 населенных пунктах во всех округах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Российской Федерации временно приостановили пропуск через границу граждан КНР.

Читайте также: РФ закрывает границы для трудовых мигрантов, студентов и туристов из Китая