Москва, 14 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% граждан. Уровень одобрения деятельности главы государства составляет 60,3%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнение (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин исполняет гимн России

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Вторую позицию в рейтинге доверия политикам занимает премьер-министр Михаил Мишустин (52,2%), третью — Владимир Жириновский (29,9%). Меньше граждан доверяют Геннадию Зюганову (25,7%) и Сергею Миронову (23,7%).

Кроме того, большинство участников опроса поддерживают партию «Единая Россия» (31,9%). Значительно отстают КПРФ (13%), ЛДПР (11,4%) и «Справедливая Россия» (6%).

Опросы проведены с мая по август 2020 года. Ежедневно опрашивались 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ удовлетворены 66% граждан.

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