Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулись легкий грузовик Isuzu и внедорожник Land Rover. В результате ДТП грузовой автомобиль опроокинулся, его водитель погиб.

Https://vk.com/spb_today ДТП в Калининском районе Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло 14 августа около 14:21 мск на пересечении оживленных Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.

Водитель Isuzu, мужчина, 1997 года рождения, поворачивая налево допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении внедорожником под управлением мужчины 1962 г.р.

«В результате полученных в ДТП травм водитель автомобиля Isuzu погиб на месте, водитель «Лэнд Ровер» получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.

По данным очевидцев, водитель погиб, вылетев в момент удара из кабины. Возможно, он был не пристёгнут. После ДТП произошло задымление двигателя одной из машин. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали угрозу пожара.