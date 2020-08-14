Москва, 14 августа, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В перспективе прожиточный минимум в России нужно поднимать до 20−25 тысяч рублей в месяц, считает директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ предложить установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«В рамках майского указа 2018 года и его корректировки, которая произошла в июле нынешнего года, правительство взяло на себя обязательство обеспечить рост реальных доходов малообеспеченного населения и пенсионеров выше уровня инфляции. Собственно в рамках этого начинания осуществляется повышение прожиточного минимума для всех категорий граждан, — сказал Зубец. — Безусловно, это повышение необходимо для стабилизации качества жизни жителей РФ. Однако при этом надо понимать, что устанавливаемый прожиточный минимум в 11,5 тыс. рублей является скорее порогом нищеты, а не бедности. Прожиточный минимум в данном размере гарантирует людей от голодной смерти, но не от бедности. Для того, чтобы люди не чувствовали себя бедными, им необходим доход как минимум в 20−25 тысяч рублей в месяц».

Для этого, как подчеркнул Зубец, необходимо принципиальное решение об увеличении социальных пособий, пенсии и минимальных зарплат.

«Минфину остается изыскать средства на такое повышение. А необходимые ресурсы для существенного роста социальных выплат может обеспечить только быстрое развитие экономики страны», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что прожиточный минимум, установленный в России, недостаточно полно учитывает культурные, образовательные и медицинские потребности граждан.