Барнаул, 14 августа, 2020, 15:23 — ИА Регнум. За 2019 год губернатор Алтайского края, председатель правительства региона Виктор Томенко заработал 4,264 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 августа в краевом правительстве.

Kremlin.ru Виктор Томенко

Томенко принадлежат две квартиры (113,3 кв. м и 233,9 кв. м), нежилое помещение площадью 14,1 кв. м, легковые автомобили Audi Q7 и Toyota Corolla, грузовой автомобиль Toyota Hilux.

Супруга Томенко за прошлый год заработала 675,2 тыс. рублей. У неё есть квартира площадью 213,6 кв. м, два машино-места и нежилое помещение площадью 73,6 кв. м.

В пользовании у семьи Томенко имеется строение площадью 587,7 кв. м.

Напомним, за 2018 год Томенко заработал 5,580 млн рублей. Это на 1,3 млн больше, чем его доход за 2019 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатором Алтайского края Виктор Томенко был избран 9 сентября 2018 года, после трёх месяцев работы в статусе врио главы региона. До этого он был первым заместителем губернатора Красноярского края.

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