Берлин, 14 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день власти Германии не получали официального уведомления от президента США Дональда Трампа о возможности проведения саммита G7 после всеобщих выборов в США. Об этом сегодня, 14 августа, в ходе брифинга сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Зайберт добавил, что в ФРГ обратили внимание на публичные заявления американского лидера о планах провести саммит после выборов в ноябре, но официально эти сообщения никто не подтвердил.

«Мы ожидаем конкретной информации», — подчеркнул политик, указав на необходимость при принятии решения о проведении встречи «Большой семёрки» в обязательном порядке учитывать ситуацию с коронавирусом в США и других странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявлял о планах перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

В начале текущее недели американский лидер заявил, что он бы непременно пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит Группы семи (G7), потому что считает его «важным действующим лицом». Также глава Белого дома сообщил о планах «пригласить некоторых людей, которые не входят в G7». По его словам, он больше настроен на проведение саммита G7 после намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США.