Москва, 14 августа, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Угроза срыва реализации проекта «Северный поток — 2» хотя и невелика, но существует. Об этом 14 августа сообщил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Погрузка труб для «Северного потока-2» в порту Мукран. Германия

«Ситуация непростая. Американские власти идут в открытое противостояние к «Северному потоку — 2». Угроза незавершения проекта существует», — сказал Громов.

По словам эксперта, США могут ввести санкции на страхование проекта, на порты, которые обслуживают участвующие в нём суда, на рабочую силу. Таким образом, Вашингтон имеет очень широкий спектр возможностей повлиять на данный проект.