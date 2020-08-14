Людиново, Калужская область, 14 августа, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Крупнейший в России тепличный комплекс «Агро-Инвест» в Особой экономической зоне «Калуга» Людиновского района посетили представители СМИ и туриндустрии. Об этом 14 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Экскурсия по тепличному комплексу «Агро-Инвест»

Цель тура — знакомство с туристическим потенциалом Людиновского района и включение комплекса «Агро-Инвест» в региональный маршрут промышленного туризма. Общее количество агрокультур, выращиваемых на территории комплекса «Агро-Инвест площадью 105 гектаров, — около 40. Объем реализованной продукции за 2019 год составил 40 тыс. тонн.

«Развитие промышленного туризма — приоритетное направление отечественного туристического продукта. Калужская область обладает развитой промышленностью, здесь работают более двух тысяч предприятий, из них более 200 предприятий «новой экономики», представляющих технологии мирового уровня. В наших планах — разработать маршруты и привлекать в том числе детские и школьные группы, так как промышленный туризм — важнейший инструмент патриотического воспитания и профориентации», — сказала директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.