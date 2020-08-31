После окончания голосования в ходе очередных выборов президента Белоруссии, на которых Александр Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал более 80%, постсоветскую республику захлестнула волна протестных акций, которые были брутально разогнаны ОМОНом. Тысячи протестующих оказались в застенках, массовый характер приобрели избиения и пытки оппонентов действующей власти. Это привело к усилению протестных настроений, на улицы вышли даже те, кто прежде сохранял лояльность по отношению к правящему режиму. В свою очередь рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки, выдвигая политические требования, связанные с прекращением насилия со стороны правоохранителей и проведением новых президентских выборов. О событиях в Белоруссии после президентских выборов читайте в трансляции ИА REGNUM.

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19:02 14.08.2020 В случае ухода действующего президента Белоруссии со своего поста последствия для экономики Белоруссии будут схожи с той ситуацией, которая сложилась на Украине, после того как Киев сделал окончательный выбор в пользу евроориентации. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом: Белоруссия повторит судьбу Украины, но будут и отличия — экономист

19:03 14.08.2020 Собравшиеся на площади Независимости у Дома правительства скандируют «Уходи!» Звонят колокола Красного костёла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

19:04 14.08.2020 Площадь заполнена чуть более чем наполовину.

19:05 14.08.2020 Атмосфера на площади позитивная, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Собравшиеся скандируют различные лозунги, периодически раздаются аплодисменты. Никакого напряжения не ощущается.

19:08 14.08.2020 К протестующим присоединилась группа медиков, их встретили аплодисментами. Собравшиеся скандируют «Спасибо!»

19:09 14.08.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

19:13 14.08.2020 Тысячи протестующих возле Дома правительства в Минске требуют перевыборов президента Белоруссии. Несанкционированный митинг проходит сегодня, 14 августа. Подробности: Протестующие у Дома правительства в Минске требуют перевыборов

19:14 14.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит экстренное заседание Совета безопасности республики в связи с обострением внутриполитической ситуации. Читайте подробнее: Лукашенко проводит срочное заседание Совбеза Белоруссии

19:16 14.08.2020 Собравшиеся у Дома правительства скандируют «Уходи!» — ИА REGNUM

19:16 14.08.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

19:35 14.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сидеть дома и не мешать силовиками работать с приезжими из других стран организаторами антиправительственных протестов. Подробности в материале: Лукашенко призвал граждан Белоруссии «не высовываться на улицы»

19:36 14.08.2020 Евросоюз будет работать над составлением списка граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС. Читайте также: Главы МИД Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии

19:45 14.08.2020 Критические замечания в адрес России оттолкнули от Лукашенко его сторонников, полагает эксперт. Об этом: Член Совфеда объяснил причины протестов в Белоруссии

19:46 14.08.2020 Собравшиеся у Дома правительства требуют отставки главы МВД Белоруссии Юрия Караева— ИА REGNUM.

20:00 14.08.2020 32 из 33 граждан Российской Федерации, ранее задержанных на территории Белоруссии местным КГБ, вернулись на родину. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости. Сообщается, что в Россию вернулись только 32 гражданина России, ранее задержанные в Белоруссии сотрудниками КГБ. 33-й участник события остался в Белоруссии, так как у него белорусский паспорт. Подробности: В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии

20:02 14.08.2020 Александр Лукашенко на совещании с Советом безопасности заявил, что не имеет претензий к работе силовиков, избивавших беззащитных людей в ходе акций протеста в Минске и других городах, тем не менее призвал быть помягче с протестующими. Читайте подробнее: «Мы всё-таки славяне»: Лукашенко попросил силовиков не избивать лежачих

20:11 14.08.2020 Украинская партия «Голос», располагающая своей фракцией в Верховной раде нынешнего созыва, заявляет, что президентские выборы в Белоруссии не состоялись. Соответствующее заявление обнародовано вечером 14 августа от имени главы партии Киры Рудик. «Голос» считает, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением всех демократических процедур и поэтому их нельзя признавать. «Мы уже обратились с соответствующим призывом к Евросоюзу и правительствам демократических государств… Нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и приспешников его режима», — отметила Рудик. Об этом: Украинская партия требует от ЕС санкций против Лукашенко

20:16 14.08.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

20:17 14.08.2020 Помимо объективных причин? массовые протесты в Белоруссии имеют еще и субъективные в виде иностранного вмешательства. Об этом 14 августа заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Помимо объективных факторов, которые порождают этот протест, есть субъективная сторона, когда есть конкретные силы, которые работают на результат», — сказал Морозов. Читайте также: Член Совфеда предостерёг Лукашенко от срыва партнёрства с Россией

20:17 14.08.2020 Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко не выходят на улицу поддержать политика, поскольку стали обеспокоены его антироссийской риторикой. Об этом 14 августа заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Молчаливое большинство за Лукашенко сегодня не выходит. Поэтому мы отчетливо слышим тех, кто против Лукашенко», — сказал Морозов. Подробности в материале: Член Совфеда объяснил, почему сторонники Лукашенко не выходят на улицы

20:24 14.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что протесты в его стране после выборов главы государства организуют приехавшие из-за рубежа люди. Читайте подробнее: Лукашенко: протесты в Белоруссии организуют приезжие

20:28 14.08.2020 При помощи массовых протестов в Белоруссии западные политики хотят не только избавиться от президента республики Александра Лукашенко. Об этом 14 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» По его мнению, иностранные силы активно раскачивают ситуацию с протестами в Белоруссии, чтобы добиться результата, аналогичного тому, что произошел после Майдана на Украине в 2014 году. Читайте также: Военный эксперт рассказал, что Запад ждёт от протестов в Белоруссии

20:34 14.08.2020 Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, собравшиеся на площади Независимости перед Домом правительства скандируют «Лукашенко, уходи!» Атмосфера в целом дружественная, акция проходит мирно.

20:42 14.08.2020 Повторится ли в Белоруссии сценарий, аналогичный украинскому Майдану или нет, зависит от вооруженных сил республики. Об этом 14 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Позиция армии сегодня определит всё», — заявил Коротченко. Эксперт спрогнозировал, что в ночь с 14 на 15 августа протестующие начнут стягиваться в центр Минска. В толпе мирных митингующих с большой долей вероятности могут появиться провокаторы. Читайте подробнее: Военный эксперт о протестах в Минске: «Позиция армии определит всё»

20:45 14.08.2020 В ООН рассчитывают, что власти Белоруссии проведут тщательное расследование обстоятельств применения силы к задержанным в ходе акций протеста в республике, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Подробности в материале: ООН ожидает расследования применения силы к протестующим в Белоруссии

20:50 14.08.2020 Санкции будут введены со стороны ЕС в отношении ряда власть имущих в Белоруссии, написал 14 августа министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в Twitter. Читайте подробнее: Главы МИД стран ЕС приняли решение по санкциям против Минска

20:51 14.08.2020 В массовых антиправительственных выступлениях в Белоруссии виноват президент страны Александр Лукашенко. Об этом 14 августа заявил политолог Дмитрий Болкунец в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его мнению, доверие к государственной системе в белорусском обществе подорвано. И причиной тому стал тот факт, что Лукашенко не покидает пост президента. Читайте подробнее: Политолог назвал Лукашенко виновником кризиса в Белоруссии

21:04 14.08.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

21:14 14.08.2020 Ряд членов Национального совета Словакии выступает за повторные выборы президента Белоруссии. Соответствующий документ подписан 58 членами словацкого парламента. Под этой же бумагой подпись поставили девять членов Европейского парламента, представляющие Словакию. Подробности в материале: Парламентарии Словакии потребовали от властей Белоруссии новых выборов

23:21 14.08.2020 В Киеве приняли во внимание решение Минска освободить ранее задержанных граждан России и отказать в их выдаче украинской стороне. Об этом сообщил 14 августа заместитель главы МИД Украины Евгений Енин. «Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории. Впрочем, есть ещё Интерпол», — написал он на своей странице в Facebook. Читайте подробнее: МИД Украины отреагировал на освобождение Минском задержанных граждан России

23:52 14.08.2020 Сегодня, 14 августа, в Минске на площади Независимости граждане Белоруссии выражали недовольство продолжением правления Александра Лукашенко. Участники многотысячной акции требовали отставки главы МВД, обвиняя министра и его подчинённых в крайней жестокости к протестующим (массовые акции протеста проходят с 9 августа 2020 года). «Уходи!», — скандировали собравшиеся на площади, требуя ухода Лукашенко с поста президента. Митингующие и охрана Дома правительства вели себя корректно и не допускали провокаций. Численность манифестантов, их лозунги и обстановка на месте события — в фоторепортаже ИА REGNUM. Подробности: Минск против Лукашенко

01:02 15.08.2020 В ходе протестных акций в Белоруссии с 9 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Подробности в материале: МВД Белоруссии: в ходе протестов пострадал 121 сотрудник милиции

01:17 15.08.2020 Европейский союз окажет поддержку властям Белоруссии в налаживании диалога с оппозицией и гражданами, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформальной встречи, проходившей 14 августа в режиме видеоконференции. Читайте также: Евросоюз предложил помощь Белорусии в переговорах с оппозицией

03:53 15.08.2020 Бывший кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская действительно сделала запись обращения к гражданам республики из кабинета главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной. Об этом председатель комиссии сообщила белорусским журналистам. Читайте подробнее: Глава ЦИК Белоруссии подтвердила запись видео Тихановской у себя в кабинете

04:07 15.08.2020 Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by. Читайте подробнее: В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

07:04 15.08.2020 Освобождение 32 граждан России, задержанных в Белоруссии в конце июля, назвал «недружественным шагом» по отношению к Украине секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на странице ведомства в Facebook. Подробности в материале: На Украине назвали «недружественным шагом» освобождение Минском граждан РФ

07:52 15.08.2020 Польскому депутату Европейского парламента от фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и литовскому депутату от партии «Обновленная Европа», постоянному докладчику Европейского парламента по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу отказали во въезде в Белоруссию. Об этом 14 августа в своих микроблогах в Twitter написали Роберт Бедронь и Пятрас Ауштрявичюс. Читайте подробнее: Двум депутата Европейского парламента запретили въезд в Белоруссию

08:17 15.08.2020 Граждане Украины непричастны к организации протестных акций в городах Белоруссии, как об этом заявлял белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины. Читайте также: Киев отверг причастность украинцев к протестам в Белоруссии

09:29 15.08.2020 Основатель telegram-каналов Nexta и Nexta. live, посредством которых в Белоруссии координируются акции протестов после выборов белорусского президента, объявлен в розыск за совершение преступлений, предусмотренных частями 1, 3 статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии («Массовые беспорядки»). Об этом: МВД Белоруссии ищет основателя telegram-каналов, координирующих протесты

12:24 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем желании поговорить с президентом России Владимиром Путиным о сложившейся в Белоруссии внутриполитической ситуации, которая, по его мнению, представляет угрозу уже не только для его страны, но и для всего Союзного государства России и Белоруссии. Об этом: Лукашенко готов просить у Путина защиты

12:27 15.08.2020 Двум гражданам Польши с «подозрительным багажом» было отказано во въезде в Белоруссию, сообщили 15 августа в пресс-службе государственного пограничного комитета Белоруссии. Подробности в материале: Белорусские пограничники не впустили в страну «альпинистов» из Польши

13:42 15.08.2020 В Минске сегодня, 15 августа, в виде митинга проходит прощание с погибшим во время массовых протестов Александром Тарайковским. Читайте также: В Минске протестующие пришли на место гибели участника протестов

14:11 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое отношение к забастовкам на ряде заводов республики. Об этом: Лукашенко высказался о забастовках на белорусских заводах

14:26 15.08.2020 Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что проигравшая выборы президента кандидат Светлана Тихановская записывала свое видеообращение с призывом прекратить акции протеста в её кабинете. Читайте подробнее: Глава ЦИК Белоруссии объяснила видеообращение Тихановской из ее кабинета

14:44 15.08.2020 В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявили, что следят за развитием ситуации, сложившейся после выборов президента Белоруссии, и «обеспокоены насилием» в республике. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой министерства 15 августа. Читайте подробнее: В Молдавии надеются на преодоление «трудностей» в Белоруссии путем диалога

15:57 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 15 августа, посетит Центр стратегического управления министерства обороны своей страны. Об этом: Лукашенко посетит Центр стратегического управления минобороны Белоруссии

16:01 15.08.2020 Формирование совета по передаче власти в Белоруссии начал штаб кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе штаба. Об этом: В штабе Светланы Тихановской начали формирование совета для передачи власти

16:04 15.08.2020 Президентские выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. Об этом заявил 15 августа государственный секретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем. Читайте подробнее: Помпео о выборах в Белоруссии: «Не были свободными и справедливыми»

16:06 15.08.2020 Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что западные санкции против Белоруссии будут только персональными — никаких экономических санкций не предполагается. Об этом: Глава МИД Польши: санкции против Белоруссии будут только персональными

16:27 15.08.2020 Представитель министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаза заявил о готовности Минска к диалогу со странами Евросоюза. Читайте также: В МИД Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС

16:34 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с визитом центр стратегического управления министерства обороны страны. Читайте также: Лукашенко посетит центр стратегического управления министерства обороны

16:45 15.08.2020 «Зарубежным правительствам», которые пытаются выступить посредниками в урегулировании ситуации в Белоруссии, следует сначала у себя навести порядок. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 15 августа глава государства Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии. Об этом: Лукашенко — возможным «посредникам»: «Вы у себя порядок наведите»

17:02 15.08.2020 Власти Белоруссии никому не позволят раскачать ситуацию в стране. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 15 августа глава страны Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в минобороны Белоруссии. Подробности в материале: Лукашенко о ситуации в Белоруссии: «Страну мы никому не отдадим»

17:19 15.08.2020 В сети появился стоп-кадр, на котором запечатлен, если верить автору снимка, момент гибели демонстранта во время акций протеста в Белоруссии. Читайте подробнее: В сети появился кадр предполагаемой смерти манифестанта в Белоруссии

17:48 15.08.2020 Люди из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые опасаются отстранения действующей власти в Белоруссии в ходе протестов, якобы интересовались у представителей Кремля по поводу возможности бегства в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем о бегстве в РФ

18:10 15.08.2020 В Белоруссии остается спокойной обстановка, несмотря на проходящие в стране акции протеста. Об этом 15 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова агентству ТАСС. «Пока всё (в Белоруссии) спокойно, — сказала она. — Инцидентов не отмечено». Подробности в материале: Обстановка в Белоруссии остается спокойной — МВД

18:26 15.08.2020 Против бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, который якобы объявлен в розыск, возбудили уголовное дело. Об этом 15 августа сам политик сообщил в интервью РИА Новости. «Да, дело (возбудили в Белоруссии), — заявил Цепкало, ссылаясь на некие документы. — И что даже в розыск объявили». Подробности в материале: Цепкало заявил о возбуждении против него дела в Белоруссии

18:26 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих прекратить угрозы в адрес семей сотрудников правопорядка. Читайте подробнее: Лукашенко призвал манифестантов прекратить угрозы в адрес семей силовиков

18:33 15.08.2020 Десятки граждан Белоруссии собрались у здания Белтелерадиокомпании в Минске, выражая свой протест в связи с результатами президентских выборов в стране. Об этом: Демонстранты вышли с протестами у здания Белтелерадиокомпании в Минске

19:13 15.08.2020 Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в настоящее время находится на территории Украины. Подробности в материале: Цепкало сообщил, в какой стране он скрывается

19:22 15.08.2020 Дело против политика Валерия Цепкало, которому 14 июня Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, является политически мотивированным. Об этом заявил 15 августа сам экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости. Читайте подробнее: Цепкало отреагировал на обвинения в получении взятки

19:38 15.08.2020 В Белоруссии необходимо провести новые «свободные и честные» президентские выборы. Об этом 15 августа сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Глава МИД Латвии призвал провести в Белоруссии «честные выборы»

19:55 15.08.2020 Протестные акции в Белоруссии, в которых могут принимать большое количество людей, необходимо согласовывать с местными властями. Об этом сообщил 15 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк в эфире телеканала «Беларусь-1». Читайте также: Генпрокурор Белоруссии о массовых мероприятиях: должны согласовываться

20:08 15.08.2020 Белоруссия может рассчитывать на всестороннюю помощь Российской Федерации в случае внешних военных угроз. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 15 августа глава государства Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии. Читайте подробнее: Лукашенко: РФ при первом же запросе окажет Белоруссии всестороннюю помощь

20:25 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с сосредоточением вооруженных сил Польши и Литвы на границе со страной. Подробности в материале: Лукашенко выразил обеспокоенность военными маневрами Польши и Литвы

21:57 15.08.2020 Глава минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский заявил, что действующий глава государства Александр Лукашенко потерпел поражение на президентских выборах. Об этом: Глава одного из минских заводов заявил о поражении Лукашенко на выборах

22:06 15.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен сохранить независимое государство. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил сам глава государства 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в минобороны страны. Подробности в материале: Лукашенко рассказал о цели сохранить независимое и стабильное государство

22:20 15.08.2020 В министерстве обороны Белоруссии опровергли информацию о появлении наемников из Сербии на территории государства. Читайте подробнее: В Белоруссии опровергли «вброс» о прибытии в страну сербских военных

04:57 16.08.2020 По словам белорусского политика, его жену и детей держат на российской стороне, не позволяя пересечь границу с Украиной. Данную ситуацию Цепкало назвал попыткой оказать давление на него из-за политической позиции. Подробности в материале: Цепкало заявил, что его семью не пропускают на русско-украинской границе

06:28 16.08.2020 Дипломат призвал учесть позиции всех слоёв общества и представителей всех политических сил. Подробности в материале: Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих у себя на родине

07:35 16.08.2020 15 августа разработчики мессенджера Telegram создали канал «Telegram Беларусь», на котором жителям республики предлагается проголосовать за того или иного кандидата в президенты Белоруссии. Подробности в материале: В Telegram создали канал с опросом о выборах президента Белоруссии

07:47 16.08.2020 В Минске сегодня, 16 августа, должен пройти митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Читайте также: Лукашенко собирает своих сторонников в Минске на митинг

08:19 16.08.2020 Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом глава внешнеполитического ведомства Канады написал 15 августа в своем микроблоге в Twitter. Подробности в материале: Глава МИД Канады пообщался с кандидатом в президенты Белоруссии Тихановской

08:58 16.08.2020 В министерстве иностранных дел Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе. Соответствующее заявление было опубликовано 15 августа пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины. Об этом: В МИД Украины сделали заявление в связи с выборами президента Белоруссии

10:29 16.08.2020 Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, не зарегистрированный на выборах в нынешнем году ЦИК страны, намерен в скором времени переехать с семьёй с Украины в Польшу и провести встречи с «очень влиятельными политиками» из США в Варшаве. Об этом 16 августа рассказали в штабе Цепкало, передает РИА Новости. Подробности в материале: Цепкало намерен провести встречу с «очень влиятельными политиками» из США

11:26 16.08.2020 В Минске на вход и выход закрыли вестибюль №2 станции метро «Площадь Ленина» (со стороны Площади Независимости), сообщили 16 августа в пресс-службе минского метрополитена. Об этом: В Минске закрыли вестибюль станции метро «Площадь Ленина»

12:03 16.08.2020 У дома правительства в Минске собирается митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. Читайте также: В Минске на площади Независимости собираются сторонники Лукашекно

12:23 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске, где находится дом правительства республики и должен состоятся митинг в его поддержку. Читайте также: Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске на митинг

12:27 16.08.2020 О своей поддержке участников протестных акций в Белоруссии, которые начались после выборов главы республики 9 августа, заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня. Он рассказал об этом 16 августа в видеообращении, которое выложено на популярном видеохостинге Youtube. Подробности в материале: Белорусский посол в Словакии выступил в поддержку демонстрантов

13:02 16.08.2020 В Минске вдоль Площади Независимости установили металлические ограждения, сообщает 16 августа издание Sputnik Беларусь. Читайте подробнее: В Минске перед митингами перекрыли центральную часть города

13:02 16.08.2020 Двое граждан Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые ранее были задержаны в Минске, вернулись на Украину. Об этом 15 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter. Читайте также: На Украину из Белоруссии вернулись двое ранее задержанных граждан

13:04 16.08.2020 Если в Белоруссии не будет остановлено противоборство, то страна будет доведена до «необратимых разрушительных последствий». Об этом говорится в обращении Священного Синода Белорусской Православной Церкви к белорусскому народу о прекращении противостояния, опубликованном 15 августа пресс-службой БПЦ. Об этом: Синод БПЦ призвал народ Белоруссии прекратить противостояние

13:57 16.08.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Об этом: Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

14:06 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к своим сторонникам на площади Независимости в Минске, где сегодня, 16 августа, проходит крупный митинг в его поддержку. Подробности в материале: Лукашенко вышел к своим сторонникам на площади Независимости в Минске

14:19 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске у дома правительства, который проходит сегодня, 16 августа. Читайте также: Лукашенко поблагодарил своих сторонников за сбор в Минске и поддержку

14:24 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих сторонников, собравшихся на площади Независимости в Минске, не думать о его защите, а сосредоточиться на защите страны и независимости. Читайте также: Лукашенко своим сторонникам: меня защищать не нужно, защитите страну

14:30 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у белорусских границ, а ближайшие соседи — Литва, Латвия, Польша, Украина пытаются продавить новые выборы в Белоруссии. Читайте также: Лукашенко: НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ

14:39 16.08.2020 Отставка министра внутренних дел Белоруссии приведет к деморализации личного состава и к неконтролируемой ситуации в сфере безопасности республики, «и тогда развалится всё», заявил 16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев на митинге, который проходит на площади Независимости в Минске, сообщает БелТА. Подробности в материале: Караев: отставка главы МВД Белоруссии деморализует личный состав Юрий Караев (справа) mvd.gov.by

14:47 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы президента страны состоялись, и 80% голосов, отданных за него, нельзя сфальсифицировать. Об этом: Лукашенко: выборы состоялись Александр Лукашенко на избирательном участке president.gov.by

14:55 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он хочет, чтобы внуки нынешних граждан Белоруссии жили в своей стране и по своим законам. Он заявил об этом 16 августа на митинге в поддержку действующей власти в Минске. Читайте также: Я хочу, чтобы наши внуки жили на своей земле и своим умом — Лукашенко

15:03 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своих сторонников, собравшихся на площади независимости в Минске сегодня, 16 августа, на митинг. Читайте подробнее: Лукашенко поблагодарил своих сторонников и покинул митинг в центре Минска

16:08 16.08.2020 В крупных городах Белоруссии, а также в Минске проходят митинги противников действующего президента республики Александра Лукашенко. Читайте также: По всей Белоруссии проходят митинги противников Лукашенко

16:44 16.08.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал возвращать территории в состав России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа. Читайте также: Жириновский призвал присоединить Белоруссию в состав России

16:53 16.08.2020 Военный блок НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и призывает власти этой страны соблюдать право людей на мирные протесты. Об этом: Военный блок НАТО внимательно следит за событиями в Белоруссии

17:09 16.08.2020 Представители руководства НАТО, которые внимательно следят за ситуацией в Белоруссии, не наращивают военное присутствие в Восточной Европе. Об этом заявила 16 августа официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в Брюсселе. Подробности в материале: НАТО призывает Минск «уважать основные свободы»

17:38 16.08.2020 Telegram-канал Nexta live явно преувеличивает число митингующих противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом: Оппозиционный Лукашенко telegram-канал преувеличивает число митингующих

18:12 16.08.2020 Вооруженные силы Белоруссии в период с 17 по 20 августа проведут учения в районе БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Об этом сообщили в минобороны республики. Читайте также: Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа

18:28 16.08.2020 В Москве, напротив посольства Белоруссии, собрались несколько десятков человек, часть из которых выступает в поддержку протестующих в Минске. Об этом: В Москве, у посольства Белоруссии, собрались несколько десятков человек

18:41 16.08.2020 В Минске на митинг против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко собрались десятки тысяч человек, сообщает портал Tut.by. Читайте также: В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек

18:47 16.08.2020 Власти Украины считают провокационными заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске по поводу того, что Киев якобы «приказывает» провести в республике новые президентские выборы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном 16 августа на официальном сайте офиса украинского лидера. Читайте также: В Киеве назвали провокационными слова Лукашенко на митинге

19:19 16.08.2020 В Белоруссии сотрудники милиции не применяли летального оружия во время пресечений акций протеста в стране. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев в интервью Tut.by. Об этом: МВД Белоруссии опровергло применение огнестрельного оружия на протестах

19:32 16.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не является «оппонентом» для представителей оппозиции. Об этом 16 августа в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила Мария Колесникова, которая является соратницей кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Читайте также: Соратница Тихановской о Лукашенко: «Он нам уже не оппонент»

19:37 16.08.2020 В Минске сотрудники милиции задержали двоих мужчин и женщину, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства около универмага «Беларусь». Об этом сообщили в МВД Белоруссии. Читайте подробнее: В Минске задержали подозреваемых во взрыве самодельной бомбы

20:21 16.08.2020 Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабрико Мария Колесникова заявила о планах подать в суд на сотрудников правопорядка. Читайте также: Оппозиция в Белоруссии планирует подать в суд на сотрудников правопорядка

20:34 16.08.2020 В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали координатора движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову. Об этом сообщила ее адвокат Оксана Опаренко журналистам ТАСС. Об этом: В Москве задержали координатора «Открытой России» Усманову

20:51 16.08.2020 Глава белорусского города Брест Александр Рогачук вышел на встречу с демонстрантами, требующими отставки властей города. Читайте также: Мэр Бреста прибыл на встречу с демонстрантами

21:32 16.08.2020 Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, который не согласен с итогами президентских выборов в стране, в ближайшее время подаст жалобу в Верховный суд. Об этом 16 августа сообщил сам политик журналистам ТАСС. «Да, обязательно (подам жалобу)», — сказал Дмитриев. Об этом: Кандидат в президенты Белоруссии обжалует в Верховном суде итоги выборов

21:42 16.08.2020 Несанкционированные акции протеста в белорусской столице у городских СИЗО продолжаются. Об этом: Сотни демонстрантов в Минске устроили акции у нескольких СИЗО

22:16 16.08.2020 Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста. Об этом 16 августа сообщила на марше в Минске Мария Колесникова, которая является соратницей бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале издания Tut.by. Читайте также: Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

22:42 16.08.2020 Протестующие в столице Белоруссии, городе Минске, покинули центр города и направились по разным районам. Читайте подробнее: Демонстранты в Минске разошлись по разным районам города

23:01 16.08.2020 Информация о задержаниях на акциях протеста активистов, несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах в Белоруссии, не подтверждается в Минске. Об этом 16 августа сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова корреспонденту ТАСС. Подробности в материале: Протесты в Минске: МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях

03:02 17.08.2020 Арбитраж Москвы вернул индивидуальному предпринимателю Роману М. иск, поданный к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и «Белтелекому». Судья Антипина отметила, что претензии были поданы без соблюдения принципа подсудности. Читайте подробнее: С президента Белоруссии Лукашенко в России попытались взыскать убытки

06:02 17.08.2020 В период президентства Александра Лукашенко (с июля 1994 года) управление делами главы Белоруссии выступило учредителем как минимум трёх санаториев в Краснодарском и Ставропольском краях. Позднее к списку активов присоединился и санаторий в Крыму. Читайте подробнее: Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму

08:02 17.08.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз «продолжать мобилизацию» вместе с «сотнями тысяч» людей, выступающих в Белоруссии, сообщает Le Figaro. Об этом: Макрон призвал ЕС поддержать протестующих в Белоруссии

08:03 17.08.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

08:05 17.08.2020 Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко может проиграть оппозиции. Об этом: Пушков назвал причину возможного поражения Лукашенко

09:02 17.08.2020 Самолет компании Georgia Airways совершил спецрейс по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси 16 августа. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

09:20 17.08.2020 Информация о том, что в следственных изоляторах в Белоруссии находятся 4 тыс. задержанных в ходе массовых акций протеста, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь правоохранительного ведомства Ольга Чемоданова. Читайте подробнее: В МВД Белоруссии назвали фейком сообщения о 4 тыс. задержанных

09:41 17.08.2020 Министерство внутренних дел Белоруссии в своем YouTube-канале показало видео, в котором сотрудники силовых ведомств рассказали о травмах, полученных во время акций протеста. Об этом: Белорусские силовики рассказали о полученных на протестах травмах

09:42 17.08.2020 Украинская делегация в ПАСЕ инициировала декларацию в связи с протестами в Белоруссии, в которой призвала стороны к диалогу. Читайте также: Делегация Украины инициировала в ПАСЕ декларацию по Белоруссии

09:48 17.08.2020 Мэр Киева Виталий Кличко открыто поддержал белорусскую оппозицию. Подробности в материале: Кличко поддержал протестующих в Белоруссии

09:56 17.08.2020 Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) Белоруссии опубликовал на своём сайте открытое письмо к властям страны. Турбизнес призывает остановить насилие в стране. Читайте также: Турбизнес Белоруссии призывает власти остановить насилие в стране

10:02 17.08.2020 Проигравшая выборы президента Белоруссии оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером. Читайте подробнее: Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

10:07 17.08.2020 По данным АТОР, многие российские туристы из-за беспорядков в Белоруссии откладывают забронированные туры в эту страну на более поздний срок. Читайте подробнее: АТОР: российские туристы откладывают туры в Белоруссию

10:11 17.08.2020 Призыв президента США Эммануэля Макрона о поддержке демонстрантов в Белоруссии — это лицемерие. Об этом 17 августа на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте также: Захарова обвинила Макрона в лицемерии в связи с заявлением по Белоруссии

10:20 17.08.2020 В настоящее время Белорусский автомобильный завод работает в обычном режиме. Примерно сотня рабочих предприятия обсуждает с руководством накопившиеся вопросы, остальные 9,9 тыс. человек находятся на производстве. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе завода. Читайте подробнее: Рабочие БелАза ведут переговоры с руководством

10:22 17.08.2020 Работники Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку и покинули рабочие места. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МТЗ. Об этом: В Минске забастовку объявили работники тракторного завода — СМИ

10:29 17.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), сообщает 17 августа РИА Новости. Об этом: Лукашенко прибл на МЗКТ на вертолете

10:42 17.08.2020 В Минске наблюдается спокойная обстановка, несмотря на призывы оппозиции начать забастовки по всей стране, сообщает 17 августа ТАСС. Читайте подробнее: Ситуация в Минске остается спокойной — СМИ

10:53 17.08.2020 Самолет из Тбилиси в Минск летал, чтобы отвезти туда посла Грузии в Белоруссии. Данное заявление 17 августа распространила пресс-служба грузинского МИД. Читайте также: В МИД Грузии сообщили об отправке посла в Минск

10:59 17.08.2020 Белорусское правительство в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным главой государства. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Читайте также: Правительство Белоруссии сложило полномочия перед избранным президентом

11:01 17.08.2020 Бастующие на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) «погоду не делают», заявил прибывший на предприятие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах

11:06 17.08.2020 Если после ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко со своего поста Минск переориентируется на интеграцию с ЕС, то лишь небольшая части белорусов получит шанс на выгодное трудоустройство в Евросоюзе. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Читайте также: Экономист объяснил, какой будет трудовая миграция из Белоруссии в ЕС

11:11 17.08.2020 На харизматичную Тимошенко, которая предпочла сесть в тюрьму, но не бежать, Тихановская явно не тянет, даже на митингах мало кто вспоминает о ней, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: Тихановская явно не тянет на харизматичную Тимошенко — политолог

11:14 17.08.2020 Труд белорусских рабочих будет более востребован в России, нежели в странах Евросоюза, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Читайте подробнее: После Лукашенко большинство белорусов поедет в РФ, а не в ЕС — экономист

11:20 17.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике уже были проведены выборы главы государства, и других не будет. Об этом: Перевыборов в Белоруссии не будет, заявил Лукашенко

11:39 17.08.2020 Александр Лукашенко на участке для голосования 9 августа 2020 года. president.gov.by

11:40 17.08.2020 В случае переориентации Белоруссии на сближение с Западом некоторыми белорусскими предприятиями могут заинтересоваться иностранные инвесторы, которые попробуют превратить предприятия республики в свои сборочные цеха. Об этом заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Читайте также: Белоруссия рискует потерять долю на мировом рынке большегрузных самосвалов?

11:41 17.08.2020 Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко улетел с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), сообщает 17 августа ТАСС. Читайте подробнее: С Минского завода колесных тягачей вылетел вертолет Лукашенко

11:43 17.08.2020 Белорусский производитель удобрений «Беларуськалий» пока не останавливает производство, но работники компании выдвигают политические требования руководству. Об этом 17 августа заявил руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» «Белхимпрофсоюза» Андрей Рыбак. Читайте подробнее: Работники «Беларуськалия» выдвинули политические требования

11:49 17.08.2020 На данный момент белорусское телевидение пока работает в штатном режиме. Об этом 17 августа сообщил министр информации Белоруссии Игорь Луцкий. Подробности в материале: Белорусское ТВ пока работает в штатном режиме — министр информации

12:01 17.08.2020 Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) продолжает работать в Минске, а о переносе площадки для переговоров можно будет задуматься в случае «революции» в Белоруссии, заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук. Читайте подробнее: Заседания ТКГ могут перенести из Минска в случае «революции» — Кравчук

12:02 17.08.2020 Политическая ситуация в Белоруссии, естественно, имеет прямое отношение к стоимости ее суверенных долгов. Экономисты смотрят на ситуацию достаточно мрачно, полагая, что с высокой вероятностью страну ждет девальвация и дефолт, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Об этом: Экономист считает, что Белоруссию ждёт девальвация и дефолт

12:28 17.08.2020 Великобритания не признает результаты выборов президента в Белоруссии, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб. Читайте также: Британия не признала итоги выборов президента в Белоруссии

12:31 17.08.2020 Представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что республика может гордиться работниками, которые вышли на забастовку. Об этом она заявила 17 августа на акции протеста возле Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Читайте также: Представитель Тихановской выступила на митинге бастующих рабочих в Минске

12:39 17.08.2020 Великобритания не признаёт результаты президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа. Такое заявление 17 августа сделал министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб. Подробности в материале: Лондон требует наказать власти Белоруссии за «жуткие репрессии»

12:40 17.08.2020 В Минске опять начались перебои в работе сети интернет, периодически перестает функционировать как домашняя сеть, так и 4G. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости. Подробности в материале: В Минске начались перебои с интернетом

12:41 17.08.2020 В Госдуме сомневаются, что Россия выдержит беспрецедентную волну санкций в случае, если Белоруссия станет «вторым Крымом». Подробности в материале: Депутат Госдумы: выдержит ли РФ санкции из-за «второго Крыма» Белоруссии

12:43 17.08.2020 Власти белорусского города Новополоцк и представители милиции проведут 17 августа встречу с рабочими нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». Об этом сообщает «Sputnik Беларусь». Подробности в материале: Белорусское предприятие «Нафтан» работает в штатном режиме — СМИ

12:46 17.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен ступить на путь переговоров. Такое мнение 17 августа высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его слова приводит канцелярия главы государства. Об этом: Президент Германии обратился к Лукашенко с призывом начать переговоры

12:49 17.08.2020 «Правление Александра Лукашенко висит на волоске», — именно так считает Мартин Краг из Института внешнеполитических исследований Швеции. О том, почему дни президента Республики Беларусь сочтены, 17 августа Краг рассказал журналистам SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции считают, что «правление Лукашенко висит на волоске»

12:50 17.08.2020 Александр Лукашенко на митинге на площади Независимости в Минске. president.gov.by.

13:00 17.08.2020 Руководство сахарного завода в городе Жабинка в Белоруссии проводит совещание на фоне информации о забастовке на предприятии. Об этом 17 августа сообщили в приёмной директора завода. Читайте подробнее: Руководство сахарного завода в белорусской Жабинке проводит совещание

13:10 17.08.2020 В Соединенных Штатах считают, что выборы в Белоруссии были несвободными и несправедливыми. Это заявление, как сообщает грузинское «Общественное телевидение», 17 августа сделала перед журналистами посол США в Грузии Келли Дегнан. Читайте подробнее: Посол США в Грузии прокомментировала результаты выборов в Белоруссии

13:21 17.08.2020 Акции протеста в Белоруссии являются организованными. Об это 17 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи 60 минут на телеканале «Россия 1». В пользу того, что мероприятия носят не спонтанный характер, говорит тот факт, что люди выходят протестовать с большим количеством флагов. Читайте подробнее: Политолог объяснил, почему у протестов в Белоруссии есть организаторы

13:23 17.08.2020 В ходе массовых акций, которые проходили в Белоруссии 16 августа, не было зафиксировано правонарушений и потому никого не задерживали. Об этом 17 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. Об этом: Акции в Белоруссии прошли без правонарушений — МВД

13:32 17.08.2020 Польские власти не оказывают влияние на сложившуюся в Белоруссии ситуацию. Об этом 17 августа заявил глава МИД Польши Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения. Читайте подробнее: В МИД Польши опровергли обвинения в руководстве протестами в Белоруссии

13:40 17.08.2020 Число участников акции протеста, которая прошла в Белоруссии 16 августа, не превышает 40 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Змагар ИП», прикрепив сделанные из космоса фотографии. Подробности в материале: «Не более 40 тысяч»: в сети подсчитали число протестующих в Минске

13:49 17.08.2020 В отношениях с будущей Белоруссией России нужно отказаться от так называемого «принципа невмешательства» и особенно — от «ставки на того, кого выбрал народ», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков. Об этом: Россия должна отказаться от принципа невмешательства: о будущей Белоруссии

13:49 17.08.2020 С призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 17 августа сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Читайте подробнее: Меркель привала к диалогу власти и оппозицию Белоруссии

13:52 17.08.2020 России следует работать с разными политическими силами в Белоруссии и отказаться от привычных персоналистских ставок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Валентин Бианки. Читайте также: В Белоруссии Россия должна работать с разными политсилами — эксперт

13:55 17.08.2020 Члены Европейского совета соберутся на саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом 17 августа на своей странице в Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель. Подробности в материале: Глава Евросовета созвал саммит по ситуации в Белоруссии

13:59 17.08.2020 Полные и всесторонние проверки жалоб, которые поступили по поводу превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, проведет следственный комитет республики. Об этом 17 августа сообщается в обнародованном заявлении пресс-службы белорусской генеральной прокуратуры. Подробности в материале: Следственный комитет Белоруссии проверит жалобы на действия силовиков

14:02 17.08.2020 Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков о происходящем в Белоруссии: «Мирное массовое выражение своей позиции и мнения пресекать не надо, но все виновные в применении насилия к милиции должны быть привлечены к уголовной ответственности. Также, как и сотрудники силовых структур, необоснованно и с превышением должностных полномочий жестоко избивавшие людей на улицах и в отделах милиции, изоляторах. Справедливость, порядок и законность — это должно стоять во главе угла».

14:03 17.08.2020 Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал, считает ли он результаты голосования в Белоруссии сфальсифицированными: «Из того, что мы видим на улицах Белоруссии, складывается именно такое впечатление, так как при победе с 80% поддержки народ должен был выйти за Лукашенко, как за Фургала в Хабаровске. А получилось наоборот. Правда при этом нужно помнить пример Украины, где в 2014 году в поддержку Януковича тоже никто на улицы не выходил, хотя полстраны возмущались происходящим на майдане. А на Юго-Востоке те же 80−90 процентов были за Януковича и совершенно логично никто не выходил. Протестная часть населения всегда более активна и «улична», она всегда становится двигателем перемен. Но сторонников Лукашенко почти не видно, не только на улицах, но даже в соцсетях, информационном пространстве. А после неадекватной жестокости и бессмысленных избиений людей от него отвернулось ещё больше граждан. Кстати, мы со многими разговаривали в Белоруссии и наши знакомые точно не прозападно ориентированные люди, так и среди них мало кто голосовал за Лукашенко, но все возмущенны необоснованным насилием по отношению к мирным людям».

14:12 17.08.2020 В Белоруссии из СИЗО освободили почти всех задержанных в ходе несанкционированных акций протеста. Об этом 17 августа сообщили в генпрокуратуре республики. Читайте также: В Белоруссии освободили почти всех задержанных участников протестов

14:13 17.08.2020 Акции протеста в Минске [© ИА REGNUM].

14:14 17.08.2020 Военная помощь белорусскому руководству будет воспринята как «вторжение», об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 17 августа, сообщает Reuters. Читайте также: МИД Литвы отреагировал на слова Лукашенко о военной помощи России

14:14 17.08.2020 Белорусские силовики в случае совершаемых в их отношении провокаций будут действовать соответствующим образом. Об этом 17 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей (МКЗТ), передает агентство БелТА. Подробности в материале: Лукашенко о провокациях против силовиков в Белоруссии: «Будем отвечать»

14:14 17.08.2020 Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, скорее всего, уже потерял большую часть улицы, и люди очень недовольны, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Читайте также: Режим Лукашенко сам взрастил националистическую символику — эксперт

14:15 17.08.2020 Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске [© ИА REGUM]

14:17 17.08.2020 Власти Белоруссии ведут работу над третьим вариантом обновленной конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко. Читайте подробнее: Лукашенко заявил о работе над новым вариантом конституции

14:22 17.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он «не святой» и все знают его жесткость. Он сказал об этом 17 августа во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей (МКЗТ), передает агентство БелТА. Читайте также: Лукашенко заявил, что он не является «святым»

14:35 17.08.2020 Белорусский посол в Латвии Василий Маркович вызван 17 августа в МИД страны для разъяснения заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что проходящими акциями протеста в стране руководят из стран Балтии. Об этом 17 августа заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс по итогам внеочередного заседания правительства, его слова передает латвийское агентство LETA. Об этом: Посол Белоруссии вызван в МИД Латвии из-за заявления Лукашенко

14:42 17.08.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен покидать пост главы государства под давлением, однако готов передать полномочия только с новой конституцией. Подробности в материале: Лукашенко назвал условие передачи полномочий президента

14:53 17.08.2020 Александр Лукашенко с работниками МЗКТ. president.gov.by.

14:55 17.08.2020 Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко переизбранным главой республики. Это следует из заявления партий Европейского парламента. Подробности в материале: Европарламент не признал выборы в Белоруссии

14:59 17.08.2020 Продолжение массовых протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов 9 августа, может привести к потере страны. Такое мнение высказал министр информации республики Игорь Луцкий. Читайте также: В Минске оценили последствия продолжающихся протестов в Белоруссии

15:02 17.08.2020 Власть в Белоруссии «никогда не падёт», заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения Минского завода колёсных тягачей (МТЗК). Читайте также: Лукашенко: власть в Белоруссии «никогда не падёт»

15:04 17.08.2020 Выборы президента Белоруссии в республике состоялись, он прошли «по-цивильному» и 80% голосов на них сфальсифицировать невозможно. Об этом 17 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своеого посещения Минского завода колёсных тягачей (МКЗТ), передает агентство БелТА. Об этом: Выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному» — Лукашенко

15:10 17.08.2020 В голове у Лукашенко Украина уже давно враг, такой же как Польша и страны Прибалтики, заявил в своем комментарии 17 августа украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко. ИА REGNUM напоминает, что 16 августа на митинге Лукашенко заявил, что «наша родная Украина» и ее руководство приказывает Минску провести новые выборы. В офисе президента Зеленского в ответ заявили, что это не просто откровенная ложь Лукашенко, а сознательное нагнетание и сознательное провокационное поведение. «Парадокс ситуации заключается в том, что руководство Украины как раз действительно ни к чему подобному не призывало, и уже который день или молчит, или ограничивается общими фразами (о ситуации в Белоруссии)», — заявил Черненко. «Польша и страны Балтии четко осудили псевдовыборы в Беларуси и их псевдорезультаты. Так может, не будем разочаровывать «батьку»? Не будем хуже, чем он о нас думает?», — добавил политик. Он призвал официальный Киев наконец-то «разродиться чем-то конкретным» по поводу ситуации в соседней стране. Об этом: Украинский политик: В голове у Лукашенко мы уже давно враги