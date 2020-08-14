Вашингтон, 14 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. При замене водительских прав гражданке США Джейд Кристин Додд были выданы документы с фотографией стула. Об этом сообщает RT со ссылкой на Facebook автолюбительницы.

Facebook Jade Dodd Права с фотографией стула

Замена водительских прав девушка оформила через интернет, после чего ей по почте пришли документы с фото стула.

Дело в том, что несколько лет назад работник автотранспортной инспекции случайно сделал снимок пустого стула и случайно сохранил изображение в папке Додд. Во время оформления удостоверения по невнимательности сотрудников на печать было отправлено фото из этой папки.

Автотранспортная инспекция извинилась перед девушкой и выдала ей права с нормальным фото.

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