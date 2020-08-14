Нижний Новгород, 14 августа, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода» заплатит около миллиона рублей за фейерверк к Дню города. По данным, размещенным на сайте Госзакупок, контракт на огненное шоу заключен без конкурса, с единственным поставщиком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют

Предполагаеся, что фейерверк будет высотой от 30 до 160 м, плотностью 100 залпов в минуту. Его планируют запустить из акватории Волги между Стрелкой и Речным вокзалом с 22:00 до 22:30.

Подрядчик должен предоставить баржу с буксиром, пиротехнику различного калибра и обеспечить работу сотрудников по организации запуска фейерверка.

Напомним, в этом году День города в Нижнем Новгороде пройдет 15 августа. Всего на проведение праздника мэрия города намерена потратить около 25 млн рублей.