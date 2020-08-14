Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В Петербурге возобновили проходку новой Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро после замечаний Ростехнадзора. Об этом сообщает 14 августа ОАО «Метрострой».

Metrostroy-spb.ru «Метрострой»

"Проходка соединительной ветки на ККЛ возобновилась. ОАО «Метрострой» устранил замечания, которые были выявлены при проверке на шахте № 845 бис Красносельско-Калининской линии», — утверждают в компании.

Постановление Ростехнадзора от 14 августа требует «прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности», а также «разрешить возобновление деятельности» с 14 августа.

Постановление вступило в силу с момента подписания, то есть с 12:15, уточнили в «Метрострое». Теперь проходчики вновь двигаются в сторону станции «Нарвская».

Напомним, Ростехнадзор потребовал остановить работы на три месяца еще 5 августа. Но устранить «грубые нарушения» удалось раньше. Тем не менее это не первая задержка в проходке «коричневой» линии метрополитена, которую петербуржцы ждут с 2012 года.