Москва, 14 августа, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Сроки восстановления доходов России от нефти и газа к докризисным показателям на данный момент не представляется возможным даже спрогнозировать. Об этом 14 августа сообщил главный директор по энергетическому направлению, руководитель энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Если говорить о том, когда Россия получит докризисный уровень доходов от углеводородов, то сейчас не та ситуация, когда мы можем это даже прогнозировать. Сейчас не та ситуация ни по цене, ни по объёмам», — заявил Громов.

Эксперт признался, что у него нет ощущения, что мир в обозримой перспективе вернётся к докризисным ценам на нефть.

«Мир вследствие пандемии будет активнее переходить на более низкоуглеродную парадигму. Я думаю, в ближайшие годы мы вряд ли увидим высокие цены на нефть. Также вызывает беспокойство и уровень объёмов потребления углеводородов», — сказал Громов.