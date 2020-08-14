Токио, 14 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Японская компания Lexus представила вседорожник LX 2021 модельного года под названием Inspiration. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Pressroom.lexus.com Lexus LX 570

Всего будет произведено 500 экземпляров внедорожников Inspiration. Все они будут реализовываться в США.

Кузов новинки будет окрашен либо в насыщенный черный цвет (Black Onyx), либо в классический белый цвет (White Pearl). Внешне авто выделяется чёрными декоративными элементами, оригинальными колёсными дисками из лёгкого сплава размером 21 дюйм, чёрным потолком в салоне и такого же цвета креслами.

Автопроизводители также оснастили спецверсию Lexus LX новейшей мультимедийной системой с поддержкой Amazon Alexa.

В качестве силового агрегата авто получило 388-сильный мотор V8 на 5,7 литра, работающий с 8-скоростным «автоматом».

Напомним, в июне нынешнего года на российском авторынке были проданы 2023 модели марки Lexus — на 23% больше, чем год назад.

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