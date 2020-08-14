Москва, 14 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В связи подключением Сбербанка к системе быстрых платежей, а также с установленной нулевой комиссии Банком России при переводах до 100 тыс. рублей в месяц и запрете «банковского роуминга», Сбербанк пытается компенсировать выпадающие транзакционные доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Так, Сбербанк уже ввел тарифы на внутренние переводы по подписке. Стоит учесть, что текущий период и рост просрочки по кредитам может заставить банк придумать еще пару нетривиальных ходов для компенсирования выпадающих доходов.

Лидирующие позиции по большинству банковских продуктов позволяют Сбербанку магнетизировать клиентскую базу, которая во многом досталась ему еще со времен Советского Союза», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатные sms-уведомления пользователей о переводах с банковских карт.

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