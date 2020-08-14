Москва, 14 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Ситуация в газовой отрасли РФ является не менее сложной, чем в нефтяной. Об этом 14 августа заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С газовой отраслью происходит не менее тревожная ситуация. Цены на экспортных рынках оказались существенно ниже, чем в прошлом году. Коронавирус только одна из причин. Другая — перенасыщение рынка», — сказал Кулагин.

Таким образом доходы российского бюджета от газовой отрасли будет ниже. И хотя во второй половине 2020 года ситуация, вероятнее всего, улучшится, до показателей 2019 года ей все равно будет далеко.