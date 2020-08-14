Москва, 14 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В России за первое полугодие 2020 года 644 ребенка выпали из окон, сообщила уполномоченный по правам ребенке при президенте Анна Кузнецова со ссылкой на данные МВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Открытое окно

«Мы предложили вести эту статистику. Теперь уже официально — 644 ребенка выпали из окон, из них 56 со смертельным исходом», — сказала она на круглом столе, посвященном детской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, чаще всего из окон выпадают дети, оставленные без присмотра в комнате. Они забираются на подоконник и пытаются опереться на москитную сетку или выглянуть в окно. В ведомстве рекомендуют устанавливать механизм, который блокирует открывание окон.

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