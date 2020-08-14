Рим, 14 августа, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Почти полное отсутствие иностранных туристов в Италии приведет к тому, что итальянские компании в июле-сентябре 2020 года недополучат почти 14 млрд евро, таковы данные исследования национальной бизнес-ассоциации Confcommercio, опубликованные в пятницу, 14 августа.

(сс) Herbert Frank Пустые лежаки на пляже в Римини. Италия

Заметно снизятся доходы не только туристических компаний и отелей, но также ресторанов и магазинов, особенно в период распродаж, сказано в исследовании. В 2019 году большую (51%) часть выручки магазинам страны принесли граждане трех иностранных государств, КНР (28%), России (12%) и США (11%).

Как сообщалось ранее, по данным Confcommercio, летом 2020 года количество иностранных туристов в Италии сократилось более чем на 90% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.