Киев, 14 августа, 2020, 13:57 — ИА Регнум. ВВП Украины в этом году сократится на 6−8%, но еще большего падения стоит ожидать в динамике промышленного производства, заявил в своем комментарии сегодня, 14 августа, украинский экономист Алексей Кущ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тянем- потянем. Украина

Эксперт отметил, что деиндустриализация Украины в этом контексте приобретает уже почти необратимый характер.

«По итогам года дефицит бюджета может превысить 300 млрд грн, или примерно 8% ВВП. Хотя с учетом динамики первого полугодия бюджетный минус, вполне возможно, окажется существенно ниже. Но не потому, что у нас нашли «эликсир экономической жизни», а по причине невыполнения плана расходов», — отметил Кущ, подчеркивая, что современная монетарная теория говорит о первичности расходов бюджета над доходами.

Также экономист заявил, что пока госбюджет Украины спасают «распотрошенные госпредприятия», а вот осенью, скорее всего, фискальный недобор компенсируют известным принципом: меньше кормить, больше доить.

«Бюджетные расходы к концу года поставят на паузу, переложив бремя популизма в виде роста минимальной зарплаты на бизнес, а фискализацию усилят», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, в первом полугодии текущего года промпроизводство на Украине сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

16 июля Верховная рада Украины назначила Олега Уруского вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Власти страны намерены при помощи этого решения поправить дела в украинской промышленности.