Курган, 14 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. В Курганской области стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в среднем по области в конце июля 2020 года увеличилась на 10,7%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

При этом стоимость сахара, по сравнению с началом 2020 года увеличилась почти на 30%, крупа и бобовые на 20%, овощи и фрукты — на 16,17%, макаронные изделия — на 8,7%. Подешевели лишь яйца куриные на 11,6%.

Непродовольственные товары стали дороже на 2,05%.