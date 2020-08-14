Оренбург, 14 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Житель Оренбурга осуждён за убийство своего отца, а также его знакомой. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

По данным следствия, преступление произошло 3 января. 45-летний гражданин был пьян. В таком виде он убил своего 66-летнего отца и 53-летнюю женщину, а затем сбежал.

Поймали его на следующий день. Суд назначил гражданину 17 лет в колонии строгого режима.