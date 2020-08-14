Ярославль, 14 августа, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Ярославский областной суд принял решение взыскать с федерального казенного учреждения «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» 2 млн 630 тысяч рублей в пользу жительницы Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

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1 февраля 2019 года на улице Большой Октябрьской упавшая с крыши снежная глыба тяжело травмировала Марину Тетерюкову. Долгое время женщина лечилась в больнице и не восстановилась до сих пор. Здание принадлежало Федеральной службе исполнения наказаний.

Пострадавшая обратилась с иском о взыскании вреда здоровью и морального вреда. Она требовала 10 млн рублей. Кировский районный суд принял решение о компенсации в 250 тысяч.

Потерпевшая обжаловала вердикт в областном суде. Он присудил взыскать с «Главного управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний» материальный ущерб в сумме 630 тыс рублей. Компенсация морального вреда составила 2 млн рублей.

Одновременно Кировский районный суд рассматривает уголовное дело о халатности должностного лица учреждения. Приговор по нему еще не вынесен.