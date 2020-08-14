Екатеринбург, 14 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Станция скорой помощи Екатеринбурга имени В.Ф. Капиноса в скором времени получит свою кислородную станцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде святой Екатерины.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Скорая медицинская помощь. Екатеринбург

Потребность в кислороде в 2020 году уже давно превысила стандартные показатели. Если ранее в год тратилось 280 сокоралитровых баллонов в год, то с апреля 2020 года уже израсходовано уже 450 таких баллонов.

Деньги на приобретение станции выделили уральские предприниматели Андрей Козицын и Игорь Алтушкин. В течение двух месяцев она появится в распоряжении медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловским медикам закупили новые кареты скорой помощи.