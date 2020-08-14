Москва, 14 августа, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов построит в Дагестане школу в честь своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом 14 августа он сказал на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Мы хотим построить школу высоко в горах, на высоте 2,2 км над уровнем моря. На 100 человек, там будет тренировочная база», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, отец и тренер Хабиба скончался 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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