Киев, 14 августа, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Для 41% украинцев самой большой проблемой, связанной с медициной, остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой центра Разумкова, которые были представлены сегодня, 14 августа.

Согласно источнику, второй по значимости проблемой является нехватка квалифицированной помощи со стороны врачей (27%), третьей — дополнительная оплата за необходимые анализы либо назначенную врачом диагностику (20%). Кроме того, по 19% отметили, что запись к врачу либо получение справок стали еще более сложными и запутанными и пожаловались на ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

Вместе с тем социологи отмечают, что за последний год общественное мнение относительно структуры и остроты проблем в сфере здравоохранения Украины практически не изменилось.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов, опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко на Украине была внедрена кардинальная медицинская реформа, практически означающая переход к платной медицине. Нынешние власти страны заявили, что не готовы отменять эту реформу глобально, но будут пересматривать ее отдельные положения.